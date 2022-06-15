Mahkeme kararını verdi: Fil Happy ‘kişi’ değil

Hayvan hakları savunucuları, ABD’nin New York kentindeki Bronx Hayvanat Bahçesi’nin sakinlerinden ‘Happy’ adlı filin özgürlüğüne kavuşması için başlattığı hukuki mücadeleden olumsuz sonuç çıktı. Mahkeme, ‘Happy’nin ABD yasalarına göre ‘kişi’ olmadığına karar verdi.

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Hayvanat bahçesindeki küçük bir alanda tutulmasının yasalara aykırı olduğunu savunan hayvan hakları aktivistleri 51 yaşındaki Asya filinin bir barınağa gönderilmesini istiyordu. Alt mahkemeler ‘hayvanat bahçesinden yana’ karar vermişti ve üst mahkemeye taşınmıştı.

1970’de Tayland’da doğan Happy, bir yaşındayken ABD’ye götürülmüştü. 1977’den beri Bronx Hayvanat Bahçesi’nde yaşıyor. Orada yaşayan iki filden biri.

Eyaletin en yüksek mahkemesinin heyeti 5’e 2 oyla filin hayvanat bahçesinde kalmasının kararlaştırdı. Mahkeme heyeti adına açıklama yapan hakim Janet DiFiore, fillerin her ne kadar çok etkileyici, duyguları okşayan canlılar olsalar da ‘insanların haklarına sahip olmadıklarını’ söyledi. Bu nedenle davacının talebini reddettiklerini açıkladı.

‘Nonhumans Rights Project’ adlı sivil toplum kuruluşu, Happy adına verilen karardan memnun olmadıklarını, ancak karşı oy kullanan hakimlerin gerekçelerini memnuniyetle karşıladıklarını ve bunları California eyaletinde açacakları benzeri davalarda kullanmayı planladıklarını açıkladı.

Karşı oy kullanan iki hakimden Jenny Rivera, ‘Happy’nin esaret altında tutulmasının adil olmadığını, gelişmiş bir toplum için küçültücü bir durum olduğunu’ savundu.

Hayvanat bahçesini işleten Wildlife Conservation Society (Doğal Yaşamı Koruma Birliği), Happy’nin ve diğer filin çok iyi bakıldığını, kararla ilgili başka açıklama yapmayacaklarını duyurdu.