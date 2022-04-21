Mahkeme, iPhone’u şarj aleti olmadan sattığı için Apple’ın müşterisine para ödemesine hükmetti

Brezilya’da mahkeme, yeni aldığı iPhone’un şarj adaptörü olmadığı için Apple’ın bir müşterisine para ödemesine hükmetti.

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Insider’ın haberine göre Goiania şehrinde görülen davada hakim Vanderlei Caires Pinheiro, işlemin bağlı satış olduğunu belirtti. Bağlı satış, bir şirketin müşterisini, birinin çalışması için iki ürününü birden satın almak durumunda bırakması anlamına geliyor.

Hakim, Apple’ın, müşterisini özel üretimi ikinci bir ürün almak zorunda bıraktığını belirterek bu durumu ‘yasa dışı ticari pratik‘ olarak nitelendirdi.

Apple savunmasında iPhone’ların USB-C Lightning kablosuyla satıldığını, bunun da müşteriye telefonunu şarj etmek için başka bir marka bir adaptör alıp kullanma imkanı sağladığını ifade etti.

Ancak hakim bu savunmayı kablonun bütün duvar adaptörlerinde çalışmadığı ve USB-C girişi olmadığını belirterek reddeti.

Ayrıca Apple’ın ‘çevresel endişeler’le adaptör sağlamayı bıraktığı argümanın da geçerli olmadığını çünkü şirketin adaptörlerin üretimine ve ayrı olarak satışına devam ettiğini ifade etti.

Hakim Apple’ın müşterisine 5 bin brezilya reali (15 bin 900 lira) ödemesine karar verdi.

Apple ilk olarak 2020’de iPhone 12 modeliyle birlikte adaptör satmayı durduracağını duyurmuştu. Brezilya hükümetine bağlı tüketici koruma dairesi durumu istismar olarak nitelendirmiş, iddia ettiği gibi çevreye faydası olduğunu gösteremediğini belirterek Apple’a 2 milyon dolarlık ceza kesmişti.

Insider’ın ulaştığı Apple’dan henüz konuyla ilgili yorum gelmedi.