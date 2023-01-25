Mahkeme, asgari beş hasta bakma zorunluluğuna itiraz eden profesörü haksız buldu

İzmir 5. İdare Mahkemesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi’nde öğretim üyelerine, eğitim görevleri dışında günlük en az beş hasta kabul etme zorunluluğu getirilmesine itiraz eden profesörün talebini haksız buldu.

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı, geçen yıl 28 Ocak’ta tüm öğretim üyelerine mesailerine ilave olarak en az beş hasta bakma zorunluluğu getirdi. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cenk Ecevit, kararın hukuka uygun olmadığını belirterek, mahkemeye başvurdu.

İtirazı değerlendiren İzmir 5. İdare Mahkemesi, ‘davacının yaptığı görev dikkate alındığında poliklinik hastası bakmanın uygulamalı çalışma kapsamında olduğu ve davacıya verilebilecek görevlerden olduğu’ kanaatine varıldığını bildirdi.

Mahkeme kararında, ilgili işlemin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun tesis edildiğini ve hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek, davayı reddetti.