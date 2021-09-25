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Yaramazlara biraz batar!

Mahkeme, acil yolunda hız yapan doktora kesilen radar cezasını iptal etti

Antalya’da kendisi gibi doktor olan eşini acil servisteki çocuğa müdahale için yetiştirmeye çalışan doktora yazılan 598 liralık radar cezası mahkeme kararıyla iptal edildi.

Fotoğraf: Arşiv

Antalya’da görev yapan uzman doktor İ.Ç., doktor eşi Ebru Ç.’ye acilden yapılan çağrı üzerine Korkuteli ilçesinden yola çıktı.


Diyabetik tanılı Hüseyin Efe E.’ye müdahale için otomobiliyle hız yapan doktor radara yakalandı.

Doktor İ.Ç.’ye Antalya hız sınırını aştığı için 598 lira trafik cezası kesildi.

Cezayı ödeyen doktor, idari yaptırımın kaldırılması istemiyle mahkemeye başvurdu.

İ.Ç.’nin dilekçesinde, söz konusu hızın kasıtlı yapılmadığı, hız sınırı ihlalinin hasta bir çocuğun tedavisine yetişmek için mesleki zorunluluktan kaynaklandığı vurgulandı.

İ.Ç., eşi Ebru Ç.’nin çocuğa müdahale ettiği anları içeren güvenlik kamerası görüntüleri ve tedavinin yapıldığına dair belgeleri de mahkemeye sunarak cezanın iptalini talep etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, mücbir sebep olduğu gerekçesiyle idari yaptırımın kaldırılmasına karar verdi.

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