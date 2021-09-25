Mahkeme, acil yolunda hız yapan doktora kesilen radar cezasını iptal etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir yıla yakın süreden beri üzerinde çalıştığı Vergi Reformu Paketi’yle ilgili son rötuşlar yapıldı. Paketin önümüzdeki hafta Meclis’e gönderilmesi ve ilk yasalaştırılacak düzenleme olması planlanıyor. Pakette sosyal medyadan kazanç elde edenlerin nasıl vergi vereceğine dair de önemli düzenlemeler var.