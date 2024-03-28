Mahamadou Diawara 'Oruç yasaksa ben yokum' dedi, kamptan ayrıldı

Fransa’da milli futbolculara getirilen oruç yasağı, Olimpik Lyon futbolcusu Mahamadou Diawara’nın kamptan ayrılmasına neden oldu.
Birçok Müslüman futbolcunun forma giydiği Fransa’da oruç tutan futbolcuların iftar saatinde mola talebine bu sene de izin çıkmamıştı.
Fransa Futbol Federasyonu (FFF) milli takımdaki futbolcuları için kuralı daha da ileri götürdü. Oruç tutmayı yasakladı.
AA’nın haberine göre Mahamadou Diawara buna tepki göstererek kamptan ayrıldı.
Diawara’nın kulübüne döndüğünü doğrulayan federasyon yetkilileri, bu futbolcunun yerine Nantes’tan Dehmaine Tabibou Assoumani’yi çağırdı.