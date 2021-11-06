Madrid sokaklarında sekiz deve ve bir lama…

İspanya’nın başkenti Madrid’de sirkten kaçan sekiz deve ve bir lama sokaklarda dolaşırken bulundu.
Hayvanlar sirkin bulunduğu yerin yakınındaki Carabranchel bölgesinin güneyinde yerel saatle 05:00 sıralarında sokakta dolaşırken görüldü.
Polis hayvanların sağsalim dönmesi için gerekenin yapıldığı açıkladı.
Quiros sirkinin müdürü hayvanların içinde bulunduğu elektrikli tellerin kesildiğini belirterek şikayetçi oldu. Müdür hayvanların kaçmasını, her yıl protesto düzenleyen hayvan hakları aktivistlerinin sabotajı olarak tanımladı.