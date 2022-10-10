Madonna’dan ‘ıskalarsam gay’im’ paylaşımı

ABD’li ünlü şarkıcı Madonna, Tiktok’ta iç çamaşırını çöp kovasına atmaya çalışırken “ıskalarsam gay’im” yazan bir video paylaştı. Videoyu, birçok hayranı sanatçının cinsel yönelimini açıklaması olarak yorumladı.

Görsel: Madonna (Tiktok)

Eğlenceli bir ruh hali içinde olan sanatçı sosyal medya uygulamasında popüler bir trende katıldı ve pembe renkteki iç çamaşırını çöpe atarken çektiği videosunu paylaştı.

“Eğer ıskalarsam gay’im” dediği videoda bilerek ıskaladığı belli olan Madonna, sosyal medyadaki hayranlarından tebrik ve destek mesajları aldı.

Elbette şarkıcı, TikTok trendlerine ayak uydurup sadece eğleniyor da olabilir, ancak birçok hayranı bunun onun cinselliği hakkında bir ifşa olup olmadığını sorguladı.

Bir hayranı “Az önce Madonna’nın ‘açılışına‘ tanık oldum, onun için iyi oldu” derken, bir diğeri “Madonna az önce açıldı mı? Ve ben buna gerçek zamanlı olarak şahit mi oluyorum?” diyerek şaşkınlığını belli etti.

Her zaman seks-pozitif mesajlar veren 64 yaşındaki Madonna, MTV ile yaptığı bir röportajda ‘herkes biseksüel doğar’ önermesiyle ilgili fikri sorulduğunda “Buna bir cevabım yok. Bence herkes ne ise onu benimsemeli ve ne olursa olsun ne kendimizi ne de başkalarını utandırmamalıyız” cevabını vermişti.