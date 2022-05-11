Madonna rekor kıran NFT sanatçısıyla işbirliği yaptı: Ağaç doğurdu

Madonna üç videodan oluşan ‘Mother of Creation’ (Yaratılışın annesi) isimli NFT serisini çıkardı. Ünlü dijital sanatçı Beeple işbirliğiyle yaratılan seride çıplak Madonna doğum yapıyor.

Fotoğralar: Madonna & Beeple

Bir yıllık bir çalışmanın ürünü olan NFT sersinden Beeple adıyla tanınan dijital sanatçı Mike Winkelmann, geçen yıl açık artımada 69 milyon dolara alıcı bulan işiyle en pahalı NFT sanatçısı rekoru kırmıştı. Halen bu listede ikinci sırada yer alıyor.

New York Times’ın haberinde Madonna’yla işbirliğini büyük bir onur olarak tanımlayan sanatçı “Çok nadir işbirliği yapıyorum. Bu da muhtemelen uzun süre boyunca yapacağım tek işbirliği olacak” dedi.

Mevlana şiiri

Videolarda 3D tarama tekniğiyle oluşturulan Madonna’nın çıplak avatarı bir ağaç, robot kırkayaklar ve kelebekler doğruyor. Videoların her birine bir de şiir eşlik ediyor. İkisi Madonna’ya biri Mevlana’ya ait…

Bu işlerinde yaratılış kavramı üzerinde araştırma yapmak istediğini anlatan Madonna “Yalnızca bir çocuğun vajina yoluyla dünyaya girişi değil aynı zamanda bir sanatçının yaratıcılığı doğurması gibi” dedi.

Yalnızca kışkırtıcı olmak adına kışkırtıcı şeyler yapmadığını vurgulayan Madonna videodaki kelebekler ve kırkayakların bir anlamı olduğunu, umudu ve teknolojiyi sembolize ettiklerini anlattı.

Cuma gününe kadar SuperRare sitesinde açık artırması devam edecek NFT serisinin geliri kadınlar ve çocuklar yarına çalışan üç ayrı vakfa bağışlanacak.

Piyasada belirsizlik hakim

‘Değiştirilemez para/çip’ anlamına gelen NFT, herhangi bir ürünün ‘dijital mülkiyet hakkı’ olarak adlandırılıyor. NFT, aynı kripto birimleri gibi ‘blockchain’ teknolojisiyle doğrulanabiliyor ve kripto para birimleriyle alınıp satılabiliyor. Satın alan kişi, gerçek ürünün özgün dijital koduna sahip oluyor.

Hızla popülerleşen ve rekor fiyatlara alıcı bulan NFT pazarında bir süredir belirsizlik hakim.