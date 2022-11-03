Madenci heykelinin boyanmasını ‘tamir ettik’ diye savundular

Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki madenci heykeli belediye tarafından yağlı boya ile boyanmasına yönelik tepkilere Kozlu Belediye Başkanvekili Hüseyin Yılmaz, “Eleştirileri haksız buluyorum. Sarı bareti ve çizmeleri olan heykelimizi boyadık, tamir ettik” diyerek yanıt verdi.

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Zonguldak’tan Ankara’ya 1991’de düzenlenen ‘büyük madenci yürüyüşü’ günlerinde Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından Kozlu’da yapılan madenci heykeli, sanatçıya bilgi verilmeden belediye tarafından sarı ve mavi renklere boyanmıştı.

Yurdanur hem eserinin hem de maden emekçilerinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek, bu yanlıştan bir an önce dönülmesini istemişti.

AA’nın aktardığına göre tepkilerin ardından açıklamalarda bulunan Kozlu Belediye Başkanvekili Hüseyin Yılmaz, heykelin zaman içinde zarar gördüğünü ve bu yüzden ‘tamir ettiklerini’ aktararak, ‘itibarsızlaştırıldığı’ söylemlerine “Kesinlikle kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Art niyetli yapılan haberler. Madencimize değer verdiğimiz için bu çalışmayı yaptık. Eleştirileri haksız buluyorum” diyerek karşı çıktı.

Yılmaz heykeli boyamadan heykeltıraşa ulaşmak için çeşitli araştırmalar yaptıklarını fakat ulaşamadıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Kozlu’daki vatandaşlarımızdan hiçbir olumsuz tepki almadık, üstelik çok olumlu tepkiler aldık. Madencimizin kıyafeti, yıllardır ve bugün de madencinin giydiği elbisenin rengidir. Herhangi bir art niyetimiz yoktur. ‘Madenciye saygısızlık, itibarsızlık yapıldı’ haberlerini kesinlikle kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Art niyetli yapılan haberler. Madencimize değer verdiğimiz için bu çalışmayı yaptık. Eleştirileri haksız buluyorum.”