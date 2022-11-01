AKP’li başkan, madenci heykelini sanatçıya haber vermeden boyattı

Zonguldak’tan Ankara’ya 1991’de düzenlenen ‘büyük madenci yürüyüşü’ günlerinde heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından Kozlu’da yapılan madenci heykeli, sanatçıya bilgi verilmeden sarı-mavi renklere boyandı.

Görsel: Twitter

Madenci kenti Zonguldak’ta maden emekçileri 1991 başında hakları için eylem yapmış yurt çapında genel greve gidilmişti. Haklarında ilerleme sağlayamayan madenciler Ankara’ya gitmek istemiş, otobüslerin kente alınmaması üzerine sayısı 100 bine ulaşan madenciler ve aileleri Ankara yoluna düşmüştü.

Bu olayların ardından Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi de olan ünlü heykeltıraş Metin Yurdanur, 1992’de Ankara’da Olgunlar Sokak’ta bronz, Kozlu’daysa karışık malzemeden yarattığı madenci anıtlarını yapmıştı.

Kozlu’daki madenci anıtının kendisine sorulmadan, bilgi dahi verilmeden sarı-mavi renklere boyandığını öğrenen Yurdanur, Kozlu Belediyesi’ni arayıp Başkan Ali Bektaş ile görüşmek istedi.

‘Maden emekçileri itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır‘

ANKA’ya konuşan Metin Yurdanur, belediye görevlilerinin farklı gerekçeler ileri sürdüğünü ve bugün itibariyle başkan Ali Bektaş’la görüşemediğini söyledi:

“Kozlu’da yer alan Madenci Anıtı boyanarak tahrip edilmiştir. Anıt heykel tanınmayacak şekilde boyanmış ve bu yolla hem sanat eseri hem de maden emekçileri itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Müdahale ile 5846 sayılı Telif Hakları Kanununa göre eser sahibi olarak haklarım çiğnenmiştir. Bilgim, iznim ve onayım olmadan yapılan bu yanlıştan bir an önce dönülmesini hem kendi adıma hem de canlarını maden ocaklarında yitiren binlerce maden işçisi adına diliyorum.”

Yurdanur, heykelinin orijinal haliyle boyanmış halini de Twitter’dan paylaştı.

Metin Yurdanur’un Ankara’da da birçok eseri bulunuyor. Yüksel Caddesindeki İnsan Hakları Anıtı, Olgunlar Sokaktaki Madenci Anıtı, Kuğulu Park karşısındaki dans eden su perileri, Abdi İpekçi Parkı’ndaki Eller, Yurdanur’un bu eserlerinden bazıları.