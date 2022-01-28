Mersin’in Erdemli ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan maden ocağında dört gün mahsur kalan bekçi kurtarıldı.
AA’nın Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasından aktardığına göre mermer ocağının bekçisi Saffet Yanar’ın kar nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Belediye ekipleri, kar kalınlığı 2,5 metreyi bulan maden ocağının yolunu iş makineleriyle açarak Yanar’a ulaştı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Yanar’ın durumunun iyi olduğu belirlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yanar, zor şartlarda dört gün geçirdiğini belirterek, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.