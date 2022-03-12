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Yaramazlara biraz batar!

‘Mad Men’in yıldızı Jon Hamm, porno sektöründe çalıştığı dönemi anlattı


Mad Men‘ dizisiyle üne kavuşan Jon Hamm 90’ların sonunda porno filmleri endüstrisinde çalıştığı zamanları anlattı.

Fotoğraf: Reuters

Yıldız oyuncu 20’li yaşlarında oyuncu olarak iş bulmakta zorlandığını, garsonluğun yanı sıra porno filmlerin sanat departmanında çalıştığını söyledi.


‘Fly on the Wall’ podcast’ine katılan Hamm’e sunucular ‘fluffer‘ (kabartıcı) olarak bilinen işi yapıp yapmadığını sordu. ‘Fluffer‘ porno filmlerinde erkek oyuncunun penisinin erekte kalmasından sorumlu olan kişiye verilen isim.

Hamm “Genital bölgelere dokunmak kesinlikle yoktu. İster inanın ister inanmayın sanat departmanında çalışıyordum” dedi.

Soft porno’ türünde filmlerde çalıştığını söyleyen oyuncu Los Angeles’ın kasvetli pis yerlerinde çekim yaptıklarını anlattı: “Çoraplı bir adam ve malum yerleri kapalı bir kadın olurdu. Saçma sahneler çekerdik; ‘Demek kayboldunuz, sizi bırakayım’ diye başlayan sahneler…

Üniversite arkadaşı vasıtasyla bu işi bulduğunu anlatan Hamm “Arkadaşım ‘Bu iş beni bitirdi, daha fazla yapamayacağım’ dedi. Ben yaparım diye düşündüm” dedi.

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