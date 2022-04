‘Mad Men’in yıldızı hayatını kaybetti

Popüler dizi ‘Mad Men‘de canlandırdığı karakterle tanınan Robert Morse hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

90 yaşındaki oyuncu yaklaşık 60 yıllık kariyeri boyunca 100’e yakın oyun ve filmde rol aldı. İlk olarak adını 1961’de aynı adlı kitaptan uyarlanan ‘How to Succeed in Business Without Really Trying‘ müzikalindeki rolüyle duyurmuş ve Tony ödülü kazanmıştı.

‘Mad Men‘ dizisinde reklam ajansının kurucusu Bert Cooper rolüyle çok daha geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, beş kez Emmy ödülüne aday gösterildi.

Dizide de hayatını kaybettiği bölümde Broadway yeteneklerini sergilediği bir sahneyle rolüne veda etmişti.