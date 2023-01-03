Maçta kalbi duran Damar Hamlin’in durumu kritik

Amerikan Futbolu Ligi’nde (NFL) Cincinnati Bengals ile oynanan karşılaşmada yere yığılan Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin’in sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.
ABD’nin Ohio eyaletindeki Cincinnati şehrinde dün oynanan maçta, 24 yaşındaki Damar Hamlin, maçın ilk çeyreğinde Bengals oyuncusu Tee Higgins ile ikili mücadeleye girdi. Mücadelenin ardından ayağa kalkan ABD’li oyuncu, kısa süre sonra yere yığıldı.
Buffalo Bills takımından yapılan açıklamada, Hamlin’in kalbinin durduğu belirtildi.
Saha içinde yaklaşık 15 dakika müdahalede bulunulan Hamlin, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ev sahibi Bengals’ın 7-3 üstünlüğüyle sürerken yarıda kalan karşılaşmanın ertelendiği duyuruldu.
Hamlin’in kalp atışları sağlık görevlileri tarafından saha içinde yapılan kalp masajıyla geri getirildi. Sonrasında hastaneye kaldırılan ABD’li oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.