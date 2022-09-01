Macron’a göre Rusya’yla diyalog devam etmeli: Sadece Türkiye’nin görüşmesini kim ister?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’yla diyaloğu tamamen kopartmak istemediklerini söyleyerek, “Türkiye’nin dünyada Rusya’yla görüşmeye devam eden tek güç olmasını kim ister” dedi.

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Macron, Elysee Sarayı’nda Fransız büyükelçilere konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline geniş yer ayırırken Türkiye, Çin ve Rusya’yı ‘doğru olmayan bilgiler yaymakla’ suçladı.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Fransız diplomatlara sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler, yalan haberler ve propagandaya karşı daha saldırgan bir şekilde mücadele etmelerini isteyen Macron, şunları söyledi: “Paris’in Rusya, Çin veya Türkiye’nin hikaye anlatımını kırmak için bazı iletişim araçlarını kullanması ve Fransa’ya yanlış bir saldırıya uğradığını söyleyebilmesi, Fransa’nın gerçekte ne yaptığını söyleyebilmesi gerekiyor.”

Macron ayrıca, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın savaşı kazanmasını önlemek için elinde gelen bütün insani, ekonomik ve askeri yardımı yapacaklarını söyledi.

‘Rusya’nın kazanmasına izin veremeyiz’

Rusya üzerindeki baskının devam edeceğini kaydeden Macron, bu baskının sürmesi için Avrupa’nın dayanışma içinde hareket edeceğini vurguladı. Macron, Ukrayna’nın ya savaşı kazanması ya da müzakere masasına güçlü oturması için gerekli şartların oluşmasının öncelikle hedefleneceğini belirterek, “Rusya’nın bu savaşı kazanmasına izin veremeyiz. Uzun bir savaş için hazırlıklarımızı yapmalıyız” dedi.

Macron, buna rağmen Rusya’yla diyaloğun tamamen koparılmaması gerektiğini şu sözlerle savundu: “Fransa, Rusya’yla görüşmeye devam edecek. Türkiye’nin Rusya’yla görüşmeye devam eden dünyadaki tek güç olmasını kim ister?”