Mackolik halka arzına 31 kat talep

Mackolik, 8,5 milyon lot hisseyi 38 liralık sabit fiyatla halka arz etti. 323 milyon TL’lik halka arza toplamda 31,5 kat talep geldi.

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Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret halka arz için talep toplama işlemlerini tamamladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan bilgilendirme şöyle: “Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında 19 – 20 Ocak 2023 tarihleri arasında talep toplanmıştır. Mackolik’in mevcut ortaklarından İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın sahip olduğu 8.500.000 TL nominal değerli 8.500.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Mackolik paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 38,00 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 323.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket çalışanlarına tahsisat tutarının yaklaşık 1,3 katı, bireysel yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 14,5 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 60,2 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsisat tutarının 8,6 katı olmak üzere toplamda 31,5 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir.”