Machine Gun Kelly ödül törenine 30 bin dolar değerinde manikürle katıldı

Oyuncu Megan Fox’un nişanlısı şarkıcı Machine Gun Kelly Billboard Müzik Ödüllerine 30 bin dolarlık manikürüyle katıldı.
Dün gece ABD’nin Las Vegas şehrinde gerçekleşen ödül töreninde sahne alan Machine Gun Kelly en iyi rock şarkıcısı dalında adaylar arasındaydı.
Sivri metal aksesuarla süslü Dolce&Gabbana takımının içine giydiği Dolce&Gabbana taşlı gömleğini taşlı bir manikürle tamamlayan şarkıcının tırnakları 30 bin dolar değerindeydi.
Mücevher markası Marrow Fine’ın kurucusu Jillian Sassone ve şarkıcının manikürcüsü Nails of LA’in kurucusu Brittney Boyce işbirliğiyle hazırlanan tırnaklar üzerinde 10 karatlık elmaslar bulunuyordu.
People’ın haberine göre elmaslar Machine Gun Kelly’nin kendi oje markası UN/DN LAQR’dan ‘depresyonist‘ siyah üzerine yerleştirildi. Manikürün 10 saat sürdüğü belirtildi.