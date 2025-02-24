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Yaramazlara biraz batar!

Macaristan'da iki çocuk sahibi anneler gelir vergisinden ömür boyu muaf olacak

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, iki ve üstü çocuk sahibi annelere ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getireceklerini söyledi.

Fotoğraf: Unsplash

Orban, Avrupa’nın en kapsamlı vergi indirimi programını uygulayacaklarını söyledi.


2025’i atılım yılı olarak nitelendiren Macaristan başbakanı, “İşte ben buna atılım derim, iki ve üç çocuklu anneler için tam, ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getiriyoruz” dedi.

Orban, düzenlemenin üç çocuklu anneler için Ekim 2025’te iki çocuklu anneler içinse Ocak 2026’da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

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