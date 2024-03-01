Orban’dan Erdoğan’a göçmen övgüsü: Avrupa’yı kurtardı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Türkiye olmasaydı şu anda Avrupa, AB ülkeleri tamamıyla istikrarını kaybetmiş olurdu. Erdoğan, bir yerde Avrupa kıtasını kurtardı” dedi.

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Viktor Orban, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin çok uzun tarihi kökleri olduğunu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Macaristan’da sevildiğini ve imajının çok yüksek olduğunu belirtti.

Orban, AA’nı ‘Global İletişim Ortağı’ olduğu ve NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamındaki ‘ADFLeadersTalks’ panelinde konuştu.

Orban, Türkiye’nin göç konusundaki rolünün çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Türkiye olmasaydı şu anda Avrupa, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tamamıyla istikrarını kaybetmiş olurdu. Erdoğan bir yerde Avrupa kıtasını kurtardı. Neredeyse son sekiz yıldır da bu görevi üstlenmekte.

Dolayısıyla Türkiye’deki güçlü liderlik olmasaydı hepimizin başı belada olurdu Avrupa’da, bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Avrupa’da herkes Türkiye’ye minnet duymakta ve duymalıdır da zaten.”