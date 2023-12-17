Mabel Matiz ‘Altın Kelebek’lerini satışa çıkardı

Şarkıcı Mabel Matiz, Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek yarışmasından aldığı ödülleri 5 liradan satışa çıkardı.

Fotoğraf: Mabel Matiz

49’uncu Altın Kelebek Ödülleri’nde, dinlenme rekorları kıran ‘Antidepresan’ şarkısı ve ‘Fatih’ albümüyle ‘en iyi erkek şarkıcı’ ile ‘en iyi çıkış yapan şarkıcı’ dallarında aday gösterilen Matiz’in hiçbir ödül almaması eleştirilere neden olmuştu.

Matiz de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kinayeli bir tutum sergilemişti:

“Gerçek bir tanedir aslında

Ve herkes bilir aslında gerçeği

Ama senden yana olmayınca

Denersin değiştirmeyi” 😉 https://t.co/f3gyyewsz6 — Mabel Matiz (@mabelmatiz) December 5, 2023

Matiz, sahibinden.com sitesinde açtığı ilanla geçmiş yıllarda aldığı Altın Kelebek ödüllerini “Sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok” sözleriyle tanesi beş liradan satışa çıkardı.