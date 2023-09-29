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Yaramazlara biraz batar!

Maaşını az bulan AKP’li Lütfi Bayraktar, çift maaşla aylık 140 bin lira alıyor

Milletvekili maaşını yetersiz bulan AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, aynı zamanda FİSKOBİRLİK yönetim kurulu başkanı ve çift maaşla aylık 140 bin lira kazanıyor.

Fotoğraf: FİSKOBİRLİK

Bayraktar, ‘her masrafı 73 bin 379 TL’lik milletvekili maaşından harcadıklarını’ söyleyerek şunları demişti: “Rabbime hamdolsun fındığımız var. Arka planda bir miktar birikimimiz var. Yoksa bu maaşlarla vekillerin çalışma yapabilme imkanı yok ya. Az demiyorum, çok iyi para ama yapılan işe göre bunu yapma imkanın yok. Peki niye tartışılıyor bu konu? Muhtemelen vekillerin özgür olmasını istemiyor arkadaşlar.”


Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre milletvekili olmasına rağmen FİSKOBİRLİK’teki görevini bırakmayan Bayraktar, her ay katıldığı iki toplantı karşılığında 67 bin lira kazanıyor.

Kurumun bütün imkanlarından faydalanan Bayraktar’ın Sakarya ve Giresun’da da iki makam aracı bulunuyor.

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