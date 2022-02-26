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Yaramazlara biraz batar!

Lupin dizisinin çekimi sırasında ekip ve oyuncular soyuldu

Fransız roman karakteri ‘Arsen Lüpen’den esinlenen ve Assane Diop karakterin hikayelerini anlatan ‘Lupin’ dizisinin çekimleri sırasında dizi ekibi ve oyuncularının, yüzleri maskeli kimliği belirsiz bir grup tarafından gündüz vakti soyulduğu ortaya çıktı.

Netflix yapımı dizide ‘kibar hırsız’ Assane Diop’un varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için giriştiği plan anlatılıyor.


Fransız basınındaki haberlere göre, dün Nanterre kentinde Lupin’in 3’üncü sezon çekimlerinin yapıldığı ve dizinin başrol oyuncusu Omar Sy’ın da aralarında bulunduğu seti, yaklaşık 20 kişilik grup ellerinde havai fişeklerle bastı.

Nanterre Parkı yakınında çekim yapan ekip ve oyuncularını tehdit eden grup, film setinde kullanılan kamera, kayıt cihazı, ışık ve ses cihazı gibi malzemeleri de yanlarına alarak kaçtı.

Soygunda yaklaşık 300 bin avro değerinde malzemenin çalındığı belirtildi. Dizinin çekimlerine bir süre ara verilirken polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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