Lüften eserlere dokunun: Görme engelliler için çok boyutlu sergi

Hollanda’da açılan sergide tablolar görme engelliler için çeşitli objeler ve koku, ses gibi ekstra boyutlar kazandırılarak yeniden yaratıldı.

Fotoğraflar: Reuters

Utrecht Central Museum’daki ‘Blind Spot‘ (Kör Nokta) isimli sergi sanatı görme engelliler için daha ulaşılabilir ve keyifli hale getirmeyi amaçlıyor.

Ektsra boyutlarla yeniden canlandırılan eserlere dokunmak bu kez serbest.

Sergiyi gezen görme engelli olmayan ziyaretçilere de gözlerini bağlayıp aralarında Floris van Dyck imzalı ‘Still Life with Fruit, Nuts and Cheese’ eserinin de bulunduğu bu çok boyutlu tabloları deneyimlemesi tavsiye ediliyor.

Sergiyi deneyimleyen görme engelli Farid el Manssouri, orijinal eserden yaratılan Van Dyck tablosundaki peynir, üzüm ve ekmeğin üzerinde ellerini gezdirirken keyifle gülümsüyor: “Beni ilk vuran şey koku oldu. Peynirin kokusunu net şekilde alabildim, dokundum da…”

Sergiden memnuniyetini belirten bir başka ziyaretçi Bas Suurland serginin görme duyusu dışındaki diğer duyuları tetiklediğine dikkat çekti.

Müzenin kapsayıcılık politikasından sorumlu müdürü Steffie Maas, ‘Blind Spot’un sergilemenin kendisi kadar önemli olan ‘daha iyi erişilebilirlik sağlama ve tesisler geliştirme’ hedefinde deneylerden biri olduğunu söyledi.