Lotodan büyük ikramiyeyi kazanan kişi: Numaraları rüyamda gördüm, yıllardır oynuyorum

Avustralya’da, lotodan 3,4 milyon Avustralya doları (34 milyon lira) kazanan bir kişi, büyük ikramiyenin isabet ettiği sayıları rüyasında gördüğünü açıkladı.

Fotoğraf: The Lott/Newsflash

Marion’da yaşayan adam, 5 Aralık’ta loto oynadı. ‘Set for Life’ adlı oyun için kupon dolduran talihli ikramiye kazandıktan sonra şunları söyledi: “Benim favori oyunum. Her hafta oynarım. Yıllar önce rüyamda bu numaraları görmüştüm ve buna sadık kaldım. Yıllardır o numaraları oynuyorum ve sonunda büyük ikramiyeyi kazandım. Uydurmuyorum, gerçekten böyle oldu. Sezilerim kuvvetlidir ama böyle bir şey ilk defa başıma geldi. İnanmakta zorluk çekiyorum.”

9 Aralık’ta markete bir şeyler almaya gittiğinde kupona bir şey isabet edip etmediğine batırdığını anlatan Avustralyalı talihli, “Baktılar, ikramiye isabet ettiğini gördüler ama tutar ne olarak belli değildi. Hemen çekilişi organize eden kurumun merkezine gittim ve ne kadar kazandığımı söylediler. Kulaklarıma inanamadım. Çok mutluyum” dedi.

Adı açıklanmayan, hayatının değiştiğini, eşinin de kendisinin de çalışmayı bırakıp emekli olacaklarını, hayatın tadını çıkarıp çocuklarına destek olacaklarını söyleyen adam, ikramiyeyi 20 yıl süreyle 14 bin 269 Avustralya doları (142 bin lira) taksitle alacak.