Lotoda büyük ikramiyeyi kazandığını bileti çöpe attıktan sonra fark etti

ABD’de bir kadının loto biletine ikramiye isabet etti. Ancak kazandığını bileti çöpe attıktan sonra fark etti.

Fotoğraf: valottery.com

Virginia eyaletinden Mary Elliott, 24 Şubat’taki Cash 5 EZ Match isimli oyunda beş numarayı da bildiğini ama bileti çoktan çöpe attığını fark edince panikledi.

Sevdiklerinin doğum günlerinin sayılarını kullandığı bileti çöpü karıştırarak bulmaya çalıştı. Şans ikinci kez yüzüne güldü ve bulabildi ama üstünde kahve lekeleri vardı.

Bileti doğrulamak için okutulması gereken barkod da kahve lekesi nedeniyle çalışmadı.

Bu kez de piyango idaresindeki yetkililer talihli kadına yardımcı olarak kazandığını doğruladı ve 110 bin dolarına (1,6 milyon lira) kavuşmasını sağladı.

Beş numarayı da tutturup kazanma ihtimalinin 749 bin 398’de bir olduğu belirtildi.