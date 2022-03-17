Liseliler bilmez: Winamp’ın efsane tasarımı NFT olarak satılacak

Bir zamanların efsane müzik çalma programı Winamp’ın orijinal tasarımı NFT formatında açık artırmaya çıkıyor.

Fotoğraf: Winamp

Y kuşağı için 2000’lerin başında müzik dinlemekle özdeşleşen Winamp’ın 1997 tarihli orijinal tasarımını NFT formatında satışa sunarak nostaljiyi teknolojiyle harmanlıyor.

NFT borsası OpenSea aracılığıyla 15-22 Mayıs’ta düzenlenecek açık artırmada ayrıca orijinal tasarımdan yola çıkılarak hazırlanan 20 tasarım da NFT olarak satılacak.

Elde edilen gelir müzik projelerine destek veren Winamp Vakfı’na aktarılacak.

‘Değiştirilemez para/çip’ anlamına gelen NFT, herhangi bir ürünün ‘dijital mülkiyet hakkı’ olarak adlandırılıyor. NFT, aynı kripto birimleri gibi ‘blockchain’ teknolojisiyle doğrulanabiliyor ve kripto para birimleriyle alınıp satılabiliyor. Satın alan kişi, gerçek ürünün özgün dijital koduna sahip oluyor.