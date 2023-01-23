Lisa Marie Presley, babasının ve oğlunun yanına defnedildi: Aile malikanesinde anma töreni

On gün önce hayatını kaybeden şarkıcı Lisa Marie Presley, babasının malikanesi Graceland’de yapılan törenden sonra aile mezarlığında toprağa verildi.

Anma törenine Memphis halkı da davetliydi. Fotoğraflar: Reuters

12 Ocak günü fenalaşıp hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra hayatını kaybeden Lisa Marie Presley, babası Elvis Presley’nin bir dönem yaşadığı, şimdiyse müzeye çevrilen Graceland malikanesinde yapılan anma töreninden sonra toprağa verildi.

Presley, 1977’de ölen babasının ve 2020’de 27 yaşında hayatını kaybeden oğlu Benjamin Keough’un yanına gömüldü.

Alanis Morissette piyano eşliğinde Rest adlı şarkısını söyledi



Anma törenine, York Düşesi Sarah Ferguson’dan Guns N’ Roses grubunun solisti Axl Rose ve müzisyen Alanis Morissette’e ünlü simalar katıldı.

Axl Roses November Rain şarkısını söyledi

Sarah Ferguson ve Memphis’in eski belediye başkanı törende birer konuşma yaptı, müzisyenlere Presley’ye saygılarını performanslarıyla sundu.

Sarah Ferguson törende bir konuşma yaptı

Lisa Marie’nin üç kızından biri olan Harper, annesini andığı konuşmasında şiir okudu. Lisa’nın kızı Finley de, kendisine ve kız kardeşlerine verdiği sevgi için annesine teşekkür etti.

Lisa Marie Presley’nin üç kızı vardı.

Annesi Priscilla Presley, kızını onurlandırmaya gelen herkese teşekkür etti.