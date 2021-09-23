Linda Evangelista tanınmaz haldeymiş

56 yaşındaki eski manken Linda Evangelista, ‘yağlardan kurtulmak, incelmek’ amacıyla yaptırdığı cerrahi olmayan işlem sonrasında vücudunun kalıcı olarak deforme olduğunu, bu nedenle gözlerden uzak yaşadığını açıkladı.

2013’te, ABD’nin New York kentindeki bir etkinlikte çekilen bir kare. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

1990’larda dünyaca ün kazanan Kanadalı manken, Instagram’daki 900 bin takipçisine içini döktü.

“Medyanın tabiriyle tanınmaz hale geldim” diyen Evangelista, beş yıl önce yağlarından kurtulmak amacıyla uygulanan işlem sonrasında bir yan etki oluştuğunu, amaçlananın aksine vücudundaki yağ hücrelerinin artığını yazdı. Ünlü manken, her şeyden elini eteğini çekmesinin, çalışmamasının ve toplum önüne çıkmamasının nedeninin bu olduğunu vurguladı.

Söz konusu işlemin ardından acı veren ‘düzeltme amaçlı iki ameliyat’ da işe yaramamış.

Evangelista, neden akranları gibi kariyerine devam etmediğini, “Beklentimin aksine vücut şeklim bozuldu” diye açıkladı.

Yaşadıklarının yaşama zevkini, enerjisini azlattığını, depresyona sokup üzdüğünü ve sonunda köşesine çekilmiş biri haline geldiğini belirten eski manken, “Bu şekilde yaşamaktan çok yoruldum. Kapımı açıp eskisi gibi görünmeme rağmen başım dik dışarı çıkmak istiyorum” dedi.

ABD’li oyuncu Gwyneth Paltrow ve tasarımcı Karla Welch’in aralarında bulunduğu isimlerden Evangelista’ya destek yağdı.