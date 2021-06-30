Limak, Atatürk’ün açtığı fabrikanın arazisine konut ve mağaza inşa edecek

Limak Holding, 1989 yılında özelleştirildikten sonra 2011’de satın aldığı Atatürk Orman Çiftliği’ndeki (AOÇ) çimento fabrikasının arazisine konut ve mağaza inşa edecek. Mimarlar Odası’nın itirazı var.

Fotoğraf: ANKA

Ankara Çimento Fabrikası 588 bin metrekare arazi üzerine 1926 yılında kuruldu. Fabrika, 1989 yılında özelleştirildi. Çitosan’dan Fransız sermayeli Set Group’un satın aldığı fabrika 25 Mart 2011 tarihinde ise Limak Holding’in eline geçti.

Kültür Varlıkları Bölge Kurulu, 16 Mayıs 2016’da fabrika alanının ‘kültür varlığı özelliği taşımadığını’ belirledi. Kurul, fabrika alanında imar planı yapılabileceğine karar verdi. Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu 24 Mayıs 2019’da fabrika alanında ‘imar planı yapılmasına onay verdi.’

ANKA Haber Ajansı’na konuşan bir Limak Holding yetkilisi, “Burada çimento fabrikası vardı, şehrin dışına taşıdık. Yine Ankara’ya değer katacak bir imar planı üzerinde çalışılıyor” dedi.

‘Talan sürecinin örneklerinden biri’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise Limak’ın buraya konut ve ticarethaneye açmasının ‘kabul edilebilir olmadığını’ söyledi. Candan, Limak’ın yaptığı planlama süreçlerinin yargıya taşınacağını belirterek alana ilişkin Koruma Kurulu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aldığı kararlara da dava açılacağını dile getirdi.

Candan şöyle devam etti: “Eğer arazi amacı dışında kullanılıyorsa, AOÇ’ye iade edilir. İster özel mülkü olsun, ister başka bir şey olsun. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası. Buranın, ‘5’li yapı’ olarak öngörülen Limak’a verilmesi ve ardından da AOÇ manzaralı ticaret ve konutun olduğu bir alana dönüşmesi, Türkiye’deki talan sürecinin büyük örneklerinden biri. Limak başka yerde kendisine konut ve ticaret inşa etsin. Atatürk’ün şahsi mal varlığının üzerinde, şartlı bağışına aykırı uygulama kabul edilemez. Limak sen başka çiftliğe.”