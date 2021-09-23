Likya’dan kaçırılan eserlerin kopyaları Kaş’ta su altında sergilenecek

Antalya’nın Kaş ilçesinde, bölgeden kaçırılmış Likya uygarlığına ait tarihi eserlerin kopyalarının deniz altında sergileneceği ‘Likya-Kaş Su Altı Sanat Parkı‘ tamamlanmak üzere.

Deniz altında yaklaşık 10 dönüm alanı kapsayacak sanat parkında yer alacak 658 eserin kopyaları dalgıçlar tarafından özenle suya indirildi.

Fotoğraf: AA

Kaymakamlık, Kaş belediyesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle yürütülen projede, bilimsel araştırma sonucunda belirlenen tarihi eserlerin suya dayanıklı malzemelerden benzerleri yapıldı.

Eserlerin suya indiriliş anları su altı fotoğrafçısı Şükrü Gürsoy tarafından 25 dalış yapılarak 30 saat boyunca görüntülendi.

Su altında sergilenecek eserler arasında Patara Sütunlu Cadde’deki sütunlar, Poseidon ve Atları, Chimera ve Bellaroforon Efsanesi eseri, Xanthos Antik Kenti’ndeki Erbinna Anıtı (Nereidler) öne çıkıyor.

İlçedeki dalış okullarında görevli dalgıçlarca Limanağzı bölgesinde yürütülen çalışmalara, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da dalış kıyafetlerini giyerek eşlik etti.

Fotoğraf: AA

Projeyle yılda 80 binlik dalış sayısının 300 bine ulaşması ve turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılması amaçlanıyor.



Projede ayrıca eserlerin deniz canlıları için kirlilik yaratmayan malzemeden üretilmesi noktasında uzman bilim insanlarının görüşleri alındı.

Kaymakam Yazıcı, şunları söyledi: “Bölgeye tur tekneleriyle gelen ziyaretçilerin de dalış yapmadan izleyebileceği bir alan yaratılması hedefleniyor. Limanağzı bölgesine indirilen eserler, 5 metreden 20 metreye kadar yayılacak derinlikle ziyaretçilerine keyifli bir seyir sunacak. Eserlerin indirildiği alanda yoğun bir şekilde oluşan teknelerin çapa atma baskısı proje sayesinde engellenerek, posedonia çayırlarının korunması adına alana sabit tonozlar yerleştirilecek.”