Libya’da toplu mezarda 65 göçmenin cesedi bulundu

Libya’nın başkenti Trablus’un güneydoğusundaki Şuveyrif bölgesinde bir toplu mezarda 65 göçmenin cesedinin bulundu.
Libya İçişleri Bakanlığı’na bağlı Kriminal Araştırmalar Dairesi toplu mezar hakkında bilgi verildi.
AA’nın haberine göre Kriminal Araştırmalar Dairesi ekiplerinin toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedine ulaştığı belirtildi.
Ekiplerin kimliği belirlenemeyen göçmenlerin cesetlerinden DNA örnekleri aldığı aktarıldı.
İşlemlerin ardından göçmenlerin cesetlerinin Şuveyrif bölgesinden sorumlu başsavcılığın belirlediği bir mezarlığa defnedildiği kaydedildi.