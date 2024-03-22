Diken

Yaramazlara biraz batar!

Libya’da toplu mezarda 65 göçmenin cesedi bulundu

Libya’nın başkenti Trablus’un güneydoğusundaki Şuveyrif bölgesinde bir toplu mezarda 65 göçmenin cesedinin bulundu.

Fotoğraf: Libya İçişleri Bakanlığı.

Libya İçişleri Bakanlığı’na bağlı Kriminal Araştırmalar Dairesi toplu mezar hakkında bilgi verildi.


AA’nın haberine göre Kriminal Araştırmalar Dairesi ekiplerinin toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedine ulaştığı belirtildi.

Ekiplerin kimliği belirlenemeyen göçmenlerin cesetlerinden DNA örnekleri aldığı aktarıldı.

İşlemlerin ardından göçmenlerin cesetlerinin Şuveyrif bölgesinden sorumlu başsavcılığın belirlediği bir mezarlığa defnedildiği kaydedildi.

SON HABERLER

İsrail saldırılarından ölen Filistinli sayısı 32 bini aştı

İsrail ordusunun,7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bini aştı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı saldırılara ilişkin bilgi verdi. Sadece son 24 saatte 82 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Böylece İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 70’e, yaralı sayısının da 74 bin […]

Akşam Postası / 22 Mart 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.