Libya’da toplu mezarda 65 göçmenin cesedi bulundu

İsrail ordusunun,7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bini aştı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı saldırılara ilişkin bilgi verdi. Sadece son 24 saatte 82 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Böylece İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 70’e, yaralı sayısının da 74 bin […]