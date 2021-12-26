Libya’da 27 göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu

Libya açıklarında biri bebek, ikisi kadın 27 göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu.

Fotoğraf: Libya Kızılayı

AA’nın Libya Kızılayı Hums Şubesi’nin açıklamasından aktardığına göre dün gece Hums kentinin El-Allus bölgesi kıyısında, Akdeniz’i geçmeye çalışırken boğulan biri bebek 17 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Kızılay ekiplerinin, bölgede yürüttükleri arama çalışmaları sırasında yakınlardaki bir plajda da ikisi kadın olmak üzere 10 ceset daha bulduğu, üç göçmenin ise ekiplerce hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Kurtarılan üç göçmenin ifadeleri doğrultusunda kıyıdaki aramaların devam ettiği aktarıldı.

Cansız bedeni bulunan göçmenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği belirtilirken Libya üzerinden lastik botlarla Akdeniz’e açılan Afrikalılara ait olduğu bilgisi paylaşıldı.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya geçişlerinde önemli noktalardan biri haline geldi.

Uluslararası Göç Örgütü’nün verilerine göre bu yıl 1500’e yakın göçmen, Akdeniz’de önlenebilir deniz kazalarında boğularak hayatını kaybetti.