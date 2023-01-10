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Yaramazlara biraz batar!

Libya mahkemesi Türkiye’yle imzalanan enerji anlaşmasını askıya aldı

Libya Temyiz Mahkemesi, geçen yıl Trablus hükümetiyle Ankara arasında petrol ve gaz arama çalışmalarına ilişkin imzalanan enerji anlaşmasını askıya aldı.

Fotoğraf: AA

Mısır ve Yunanistan’ın kabul etmediği söz konusu anlaşma, Akdeniz’deki başlıca güçlerin tepkisini çekmiş, Libya’daki iç çekişmeleri de alevlendirmişti.


Anlaşma, Türkiye ve Trablus merkezli yönetimin kendilerine ait ilan ettiği, ancak kısmen Mısır ve Yunanistan’ın da hak iddia ettiği sularda, petrol ve gaz çıkarmayı içeriyordu.

Reuters’ta yer alan habere göre anlaşmanın askıya alındığına dair bilgi, bir adli kaynak tarafından verildi. Trablus Temyiz Mahkemesi, karar hakkında daha fazla ayrıntı vermedi ancak Ulusal Birlik Hükümeti’nin itiraz hakkı bulunuyor.

Türkiye iki yönetimli Libya’da Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti’ni destekliyor.

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