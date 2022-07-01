LGS’de en yüksek başarı fen bilimlerinde, en düşük matematikte

Öğrencilerin yüzde 8,21’i matematikten ‘sıfır çekti.’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Lise Giriş Sınavları (LGS) sonuçları raporunda hiç doğru cevabı olmayan, bütün soruları doğru yapan öğrencilerin oranıyla, doğru yapılan ortalama soru sayısı şöyle:

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Türkçe: Yüzde 0,27 sıfır. Yüzde 0,71 tam. Doğru cevap ortalaması 9,22. (20 soru)

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Yüzde 1,21 sıfır. Yüzde 5,85 tam. Doğru cevap ortalaması: 5,54. (10 soru)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Yüzde 1,06 sıfır. Yüzde 12,82 tam. Doğru cevap ortalaması: 6,45 (10 soru)

Yabancı dil: Yüzde 8,06 sıfır. Yüzde 12,65 tam. Doğru cevap ortalaması 4,59. (10 soru)

Matematik: Yüzde 8,21 sıfır. Yüzde 0,18 tam. Doğru cevap ortalaması 4,74. (20 soru)

Fen Bilimleri: Yüzde 0,57 sıfır. Yüzde 1,67 tam. Doğru cevap ortalaması: 9,50. (20 soru)

Yarıdan fazlası 200-299 puan arasında

Sınavda 48 farklı ilden 193 öğrenci tam puan aldı. Sınava katılan öğrencilerin yüzde 9,93’ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299 oldu. Yüzde 26,33’ünün ise 300-399 puan aralığında olduğu görülüyor.

Kızların daha çok doğrusu var

MEB’in verilerinde kız öğrencilerin matematik dışındaki derslerde erkek öğrencilerden daha yüksek doğru cevap sayısı ortalamasına sahip olduğu görülüyor.