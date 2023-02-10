LGS ve YKS’de son sınıf ikinci dönem konuları kapsam dışı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl LGS ve YKS’ye girecek öğrencilerin son sınıftaki ikinci dönem konularından sorumlu tutulmayacağını açıkladı.

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Türkiye’deki depremlerden 13,5 milyon kişi doğrudan etkilendi. Yıkıma uğrayan 10 ilde okulların bir kısmı yıkılırken bir kısmı da ağır hasar aldı. Milli Eğitim Bakanlığı depremler nedeniyle 20 Şubat’a kadar eğitim ve öğretimi durdurduğunu açıklamıştı. Bu süre deprem bölgesinde daha da uzayabilir.

Bakan Özer, bu sene lise ve üniversite giriş sınavlarına katılacakların son sınıf ikinci dönem konularından sorumlu tutulmayacağını söyledi.

Özer’in açıklamaları şöyle:

*Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz ikinci dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12’nci sınıfın ikinci dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.

*2023’te LGS’yi sadece 8’inci sınıfın birinci dönem konularından yapacağız.