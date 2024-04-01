LGS için başvuru süresi uzatıldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi yarın saat 17.00’ye kadar uzatıldı.
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Yaramazlara biraz batar!
Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan’ın da aralarında bulunduğu eski CHP’li delegeler, 6 Nisan 2025’te düzenlenen CHP’nin 21’nci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için dava açtı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün düzenleyeceği ’16’ncı Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’ 10 Mayıs’ta başlıyor.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre İstanbul’da her 10 evden dördünün deprem sigortası yok. 23 Nisan 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde peş peşe depremler meydana geliyor. Sarsıntıların ardından deprem sigortaları yeniden gündeme geldi. İki yıl önce 50 bini aşkın insanın öldüğü Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deprem sigortasına yönelik ilgi artsa da zorunlu deprem sigortalılık oranı […]
Siyaset bilimci Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, İstanbul’un yıllardır deprem hazırlığı yapamamasından hem iktidarı hem belediyeyi sorumlu tutarak, “İçimizde günahsız olan ilk taşı atsın” dedi.
İzmir’in Selçuk ilçesinde 3 bin 142 şişe kaçak içkiye el kondu, bir şüpheli gözaltına alındı.