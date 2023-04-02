Leyla ile Mecnun ekranlara ikinci kez veda etti

Exxen’de yayımlanan ‘Leyla ile Mecnun’ dizisi dördüncü sezonuyla ekranlara veda etti. Dizinin senaristi Burak Aksak, sitemlerinin şükranlarından daha fazla olduğunu söyledi.

Leyla ile Mecnun

Başrollerini Ali Atay, Cengiz Bozkurt ve Serkan Keskin’in paylaştığı absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun’un ekran yolculuğu ikinci kez sona erdi.

TRT 1 ekranlarında üç sezon yayınlanan dizi, ekibin Gezi eylemlerine destek vermesinin ardından yayından kaldırılmıştı.

Senaryosunu Burak Aksak’ın yazdığı, yönetmenliğini Onur Ünlü’nün yaptığı dizi dijital yayın platformu Exxen’de izleyicilerle yeniden buluşmuştu.

Aksak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla ‘Leyla ile Mecnun’un dördüncü sezonuyla ekranlara veda ettiğini duyurdu.

leyla ile mecnun'un ekran yolcuğu sona erdi. emeği geçen herkese teşekkürler.



mecnun çınar'ın da söylediği gibi "ben bu oyunu… denedim ama bozamadım."



hoşçakal #leylailemecnun pic.twitter.com/dQ2msc4Eqh — Burak Aksak (@burakaksak) April 1, 2023

Ali Atay’ın hayat verdiği ‘Mecnun Çınar’ karakterinin sözleriyle veda eden Aksak, şunları kaydetti:

“Vedalar mühim. Aynı yolda tekrar yürünür mü? Yürünür elbet. Ama o yol söylenerek, sızlanarak, hayıflanarak yürünüyorsa bir yerde durmak gerekir. Yolculuğun kendisi keyifli değilse varacağın yerin de bir anlamı kalmıyor. Sitemlerim şükranlarımdan fazla evet. Neyse, şimdi yeni hikayelerin peşine düşmeli, yeni karakterlerle tanışmalı. Çünkü liste uzun, hayat kısa.

Mecnun Çınar’ın da söylediği gibi “Ben bu oyunu… denedim ama bozamadım.”

Leyla ile Mecnun’un ekran yolculuğu sona erdi. Emeği geçen herkese teşekkürler. Hoşçakal.”