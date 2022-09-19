Leyla ile Mecnun’da ekonominin son durumu: 1 lira olmuş 15 avro!

Başrollerini Ali Atay, Cengiz Bozkurt ve Serkan Keskin’in paylaştığı absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun’un son bölümünde ‘Arapça tabela’ ve ‘lira/avro’ paritesi vardı.

TRT 1 ekranlarında üç sezon yayınlanan dizi sekiz yıl önce ekibin Gezi eylemlerine destek vermesinin ardından yayından kaldırılmıştı.

Senaryosunu Burak Aksak’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturduğu dizi dijital dizi/film platformu Exxen’de izleyicilerle yeniden buluştu.

Almanya’nın yüksek enflasyonu

Gündeme dair esprili göndermeleriyle bilinen dizinin yayınlanan son bölümünde Almanya’daki ‘yüksek‘ enflasyon ti’ye alındı.

İskender, Almanya’ya alışverişe giden oğlu Mecnun’a “Siz niye doluşup doluşup Almanya’ya gidiyorsunuz” diye kızıyor. Mecnun “Ne olacak baba, şurası zaten hemen atlayıp gidiyoruz toplayıp bütün çarşıyı alıp geliyoruz. 1 lira olmuş 15 euro ne yapalım gitmeyelim mi” diyerek yanıt veriyor.

İskender ise “Soydunuz soğana çevirdiniz Almanya’yı ayıptır günahtır” ifadelerini kullanıyor.

Senaryo gereği gelecekte geçen son bölümde ‘Erdal Bakkal’ tabelası da Arapça’ya çevrilmişti.