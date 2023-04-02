Levent Üzümcü, milletvekili adaylığı teklifini geri çevirdi

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, milletvekili adaylığı için teklif aldığını ancak reddettiğini söyledi. Üzümcü, milletvekilleri için ödenen emeklilik maaşlarını hatırlatarak, bunların değişmesi halinde aday olabileceğini kaydetti.

Levent Üzümcü, milletvekili adayı olmayacak. (YouTube)

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine giderken milletvekili adaylığına başvuran ünlüleri de konuşuyor.

Bunlar konuşulurken Üzümcü, milletvekili olarak görev yapmasını isteyenlerin olduğunu söyledi.

Vekilliği şu anda düşünmediğini yazan Üzümcü, bazı şartların sağlanması halinde aday olabileceğini kaydetti.

Milletvekili adaylığı teklifi aldığını da belirten Üzümcü’nün Twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle:

*Beni milletvekili olmam yönünde harekete geçirmeye çalışıyorsunuz, teşekkür ederim hepinize. Ben bir tiyatro oyuncusuyum ve mesleğimi çok seviyorum. Siyaset benim işim değil.

*Ancak her insan siyasetin içindedir, bu da bir gerçek. Evet teklifler geldi, sağ olsunlar, kıymetli hissettirdiler. Ancak ben mesleğime devam edeceğim.

*Neden mi? Çünkü ben Egenin yollarını yaparken soğuktan eline İngiliz anahtarı yapışan bir işçinin çocuğuyum, 25 yıllık emeğinin sonunda şu an aldığı emekli maaşı asgari ücretin altında.

*Bugün 2,5 yıl vekillik yapan bir milletvekili çuvalla emekli maaşı alma hakkı kazanıyor. Bunu değiştirin o zaman belki düşünürüm.