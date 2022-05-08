Levent Tüzemen: Yeni yönetim ‘Paramız yok’ altyapıya değer verecek edebiyatı yapmaya kalkmasın

Galatasaray dibe vurduğu sezonlarda sonra Ünal Aysal ve Dursun Özbek’in kurduğu güçlü kadrolarla ayağa kalmış ve şampiyonluklar yaşamıştı. Şimdi yeni gelecek yönetim ‘Paramız yok‘ altyapıya değer verecek edebiyatı yapmaya kalkmasın. Çünkü Galatasaray önümüzdeki sezon bu orta sahayla oynamaya devam ederse bir sezonu daha kaybeder. Kredi itibarı yüksek, kasa kolaylığı sağlayacak Aysal ve Özbek gibi vizyonlu transferler yapacak güçleri olmayan yönetim, Galatasaray’ı yönetmeye talip olmamalıdır.

Levent Tüzemen’in yazısı