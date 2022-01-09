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Yaramazlara biraz batar!

Levent Tüzemen: Galatasaray, Kaybedenler Kulübü’nde liderliğini koruyor

Giresun karşısında baskılı oynadığını zanneden ama yine bal yapmayan bir Galatasaray izledik.
Giresun, Avrupa’daki Galatasaray gibi topu rakibe verip önce kalesini korudu sonra kontratakla golü buldu. Maç eksiği olan Sacha Boey etkisizdi. Ömer Bayram gücü yettiğince oynadı. Morutan, Berkan ve Cicaldau hiç katkı vermedi.
Halil Dervişoğlu fizik olarak çok güçsüzdü ve ikili mücadeleleri kazanamadı. Babel hala her topu sağa çekip vurmaya çalışıyor…
Galatasaray’ın şuursuzca denediği ataklarda kenar ortaları isabetli olmadı. “Kaybedenler Kulübü”nde liderliğini koruyan Galatasaray’ın kaderine bak. Kiralık gidenlerden Yunus iki gol attı, kaleci Okan Kocuk inanılmaz kurtarışlar yaptı.
Şapkaların öne koyma zamanı geldi.

Levent Tüzemen’in yazısı


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