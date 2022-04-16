Levent Gültekin’in ‘Yaklaşan Kasırga’sı raflarda

Diken yazarı Levent Gültekin’in Türkiye’nin son 20 yılının siyasi tarihini anlattığı ‘Yaklaşan Kasırga’ adlı yeni kitabı raflarda yerini aldı.

Sevgili arkadaşlar, dostlarım, Romalılar… kitap çıktı ve internet satışları başladı, hafta sonundan itibaren de kitapçılarda, umarım beğenirsiniz. pic.twitter.com/QdW54vhzGq — Levent Gültekin (@acikcenk) April 13, 2022

Gültekin, Doğan Kitap tarafından yayınlanan kitabını şöyle anlattı: “Ülkemiz son 20 yılda büyük bir değişim yaşadı. Toplumu derinden etkileyen ve endişeye sevk eden bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Rejim değişti; hukuk, demokrasi, laiklik tahrip edilerek otoriter bir yönetim kuruldu. Ben bu durumu ülkemize doğru gelen bir kasırgaya benzetiyorum. Ülkemize doğru bir kasırga gelirken kim ne yaptı? Ne tür siyasi olaylar yaşandı? Bu kasırganın tahribatını en aza indirecek tedbirler niçin alınamadı ve ülkemiz bu hale nasıl geldi? İşte bu sorulara bildiklerim, gördüklerim, tanıklıklarım ve yorumlarım çerçevesinde cevaplar aramaya çalıştım.”

Gültekin’in aynı yayınevinden ‘Onurlu Çıkış’, ‘Şatafatlı Mağlubiyet’ isimli iki kitabı daha bulunuyor.

Diken yazarı, ‘Şans mı, siyasi zekâ mı yoksa Allah’ın lütfu mu?’ başlıklı yazısında yeni kitabının içeriğine ilişkin ipuçları vermişti.