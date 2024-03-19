Levent Gültekin’e ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis cezası

Gazeteci Levent Gültekin’e, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Levent Gültekin.

Gültekin’e 27 Eylül 2022’de Halk TV’de yayınlanan bir programdaki sözleri nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla davada açılmıştu.

MLSA’dan Eylem Sonbahar’ın aktardığına göre bugün Bakırköy 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı katılmadı.

Gazetecilerin temel sorumluluğunun ülkede yaşananlara ilişkin halkı bilgilendirmek ve uyarmak olduğunu söyleyerek savunmasına başlayan Gültekin, şunları dedi:

“Sizin göreviniz nasıl yargı dağıtmaksa bizlerin de eleştiri yapma sorumluluğu bulunmaktadır. Mersin’deki bir terör saldırısı sonrası sayın Cumhurbaşkanı’nın yaptığı konuşmayı sert bir dille eleştirdim. Hakaret etmedim, suç işlediğimi düşünmüyorum. Beraatimi talep ediyorum.”

Mahkeme heyeti Gültekin’e 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

‘Sağlık olsun’

Gültekin, kararı X hesabından şöyle duyurdu:

“Bugün görülen davada Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün ceza aldım. Sağlık olsun bakalım.”