Leonardo DiCaprio’nun adı ağaca verildi

Bilim insanları, ‘yeni tanıştıkları’ bir ağaca ABD’li oyuncu Leonardo DiCaprio’nun adını verdi.

Fotoğraf: BBC

Britanya’daki ‘Kew Bahçeleri’ olarak da anılan Kraliyet Botanik Bahçeleri’nde görev yapan bilim insanları, sadece Kamerun’da yetişen ağaca ‘Uvariopsis dicaprio’ adını vermelerinin gerekçesini, ünlü oyuncunun bu ülkedeki yağmur ormanının keresteciliğe kurban gitmekten kurtarmaya yönelik kampanyaya destek vermesi olarak açıkladı.

Ebo Ormanı’nın belirli kısmında kerestecilik yapılmasına izin verileceği açıklandığında kendileri gibi tüm bilim insanları ve çevrecilerin çok üzüldüğünü ve hayrete düştüğünü anımsatan Dr. Martin Cheek, “Leonardo DiCaprio’nun çabaları o işi durdurma konusunda önemli rol oynadı diye düşünüyoruz. O nedenle adını ağaca vererek onurlandırmak istedik” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Hükümet planını açıklayınca dünyanın çok sayıda ülkesinden uzmanlar durdurulması için mektup yazmış, milyonlarca takipçisi olan DiCaprio’nun sosyal medya üzerinden destek verip durumun ciddiyetine dikkat çekmesinin kampanyaya yararı olmuştu. Hükümet ormanda keresteciliğe izin vermekten vazgeçmişti.

Ebo’nun, Orta Afrika’daki dokunulmamış yağmur ormanlarıından olduğunu, çok sayıda hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yaptığını vurgulayan Cheek, ‘dicaprio ağacı’nın 2022’de, bilim dünyasının yeni tanıştığı ve Kew’da isim koydukları ilk bitki olduğunu söyledi.

Kısa boylu, tropikal ormanda bulunan ağacın sarı yaprakları var ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.