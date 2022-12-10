Lensa AI’ye sahtecilik suçlaması: Sinema, tiyatroyu öldürmedi, bu da sanatçının yerini almaz

İnternette son dönemde hemen herkes yapay zeka imzalı avatarları kullanıyor. Prisma Labs tarafından 2018’de geliştirilen Lensa AI adlı uygulama, geçen ay bir anda kullanıcıların favorisi oldu. Ancak yapay zekanın baz aldığı sanat eserlerindeki imzaların görünmesiyle bir tartışmayı da başlattı: Başkalarının orijinal çalışmaları kullanılarak eğitilmiş modellerle görüntü oluşturmak ne kadar etik?

Uygulamaya 10 ila 20 fotoğraf yükleyen kullanıcılara 20 dakika içinde yapay zeka tarafından yaratılmış avatarlarının yer aldığı 50 görsel gönderiliyor. Uygulamanın ücreti ise 3.99 dolar.

“Doctor Strange” gibi filmler için konsept çizimler tasarlamasıyla tanınan sanatçı Karla Ortiz, “Lensa gibi şirketler kitlelere sanat getirdiklerini söylüyor ama gerçekten getirdikleri şey sahtecilik, sanat eseri hırsızlığı” diyor.

‘Kimlik ihlali gibi hissettirdi’

Ortiz, sanatının, Lensa’nın avatar oluşturmak için kullandığı yapay zeka modelini eğitmek için kullanılan bir veri kümesine dahil edildiğini fark ettiğinde, bunun bir “kimlik ihlali” gibi hissettirdiğini söylüyor.

Prisma Labs CEO’su Andrey Usoltsev, geçen çarşamba günü NBC News‘e gönderdiği bir e-postada, “Bir zamanlar yalnızca teknoloji konusunda bilgili kullanıcılara açık olan şey, artık herkesin keyfini çıkarması için orada. Belirli bir beceriye gerek yok” dedi.

Prisma Labs şirketi, “Sinema tiyatroyu öldürmediği ve muhasebe yazılımı mesleği ortadan kaldırmadığı için, AI sanatçıların yerini almayacak, ancak harika bir yardımcı olabilir” diye tweet attı. Tweet serisinin devamında ise “Ayrıca, herhangi bir sanayileşme, el yapımı işlere daha fazla değer kattığı için, yapay zeka destekli araçlara artan erişilebilirliğin, yalnızca yaratıcı mükemmelliğindeki insan yapımı sanatı daha değerli ve takdir edilebilir hale getireceğine inanıyoruz” denildi.