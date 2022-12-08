Bir ayda altı kat büyüyen fotoğraf uygulaması: Lensa AI

Teknoloji ve sosyal medyayı takip edenler tek bir uygulamayı konuştu: Lensa AI. Bir ayda yüzde 600’den fazla büyüyen fotoğraf editleme uygulamasına gösterilen ilginin arkasında tanıdık bir sebep var: Selfi ve avatar merakımız!

Görsel: Instagram / #lensaAI

Instagrama takılanlar bilir: Selfi çekersiniz, gözünüzü büyütür, burnuzu küçültür, saçınızın rengini değiştirir… Kendinizden şahane bir şey yapıp hayran hayran seyredersiniz.

Lensa AI, bunlara ek olarak, özçekimleri ‘sanatsal‘ hale getirme özelliği ‘Magic Avatar’ı uygulamaya ekleyince kelimenin tam anlamıyla patlama yaptı.

Lensa AI’a 10-20 arasında selfinizi yüklüyor ve bunlardan avatarlar ürettiriyorsunuz.

Yapay zeka tabanlı etik tartışma

Geçtiğimiz hafta sonundan beri Lensa AI yalnızca başarısıyla değil özel hayat ve etik ihlalleriyle de konuşuluyor.

Eleştirileriden biri, uygulama, avatarları oluşturmak için merkezi Londra’da bulunan açık kaynaklı yapay zeka geliştirme laboratuvarı Stability AI‘ın görsel kütüphanesini kullanması ve paralı ürüne dönüştürmesi. Lensa AI’ın ücretsiz özellikleri de var ancak avatarınızı oluşturmak istiyorsanız ortalama 4 dolar (75 lira) ödeyerek satın almanız gerekiyor.

Bir diğer tartışmada, yapay zeka kullanılarak sanatsal görseller üretme tartışmasının sanatçıların telif hakkını ihlal edip etmediği.

Son olarak, avatara dünüştürmek üzere yüklediğiniz selfilerin herhangi bir şekilde yeniden kullanılması da kişinin özel hayatını ihlal çerçevesinde tartışılıyor. Lensa AI, sizin yüklediğiniz selfileri kendi yapay zekasını eğitmek için kullanıyor.