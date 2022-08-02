Lena Dunham yeni filmle dönüyor: Gizli ilişkiye taze bakış açısı

Yaratıcısı olduğu Girls (Kızlar) dizisinde ‘kusurları’ olan gerçek karakter yaratarak beden olumlama hareketinin öncülerinden olan Lena Dunham, yazıp yönettiği yeni filmi ‘Sharp Stick’le yine benzer alanlarda geziniyor.

Filmde Lena Dunham, kocası evdeki genç bakıcıyla ilişki yaşayan adamın hamile karısı Heather’ı canlandırıyor.

Bundan 10 sene önce yazıp rol aldığı Girls dizisiyle, o güne kadar ekranda görmeye alışık olmadığımız karakterler yaratmıştı. Toplumun dayattığı güzellik standartlarına uymayan bedenleriyle barışmaya çalışan, kafa karışıklıklarını ‘kucaklayan‘ aşkı ve seksi keşfeden ‘Kızlar‘ın hikayesi Lena Dunham’a dünya çapında bir ün getirmekle kalmadı, ‘beden olumlama’ hareketinin de öncülerinden oldu.

2017’de diziyi bitirdikten sonra, kaygı bozukluğundan Ehlers-Danlos sendromuna (genetik bağ doku bozukluğu) bir dizi sağlık sorunu yaşadığı için spot ışıklarından uzak yaşayan Dunham şimdi yeni filmiyle dönüyor.

Online platform Vudu‘da izlenebilen ‘Sharp Stick’, 26 yaşındaki Sarah Jo (Kristine Froseth) ve bakıcı olarak çalıştığı evin babası Josh (Jon Bernthal) arasında yaşanan gizli ilişkiyi anlatıyor. Filmi yazan, yöneten, yapımcılığını üstlenen Lena Dunham olunca, ilişkilere taze bir bakış açısı da kaçınılmaz oluyor.

Dunham hikayeyi Sarah Jo’nun açısından anlatmayı tercih etmiş. Hollywood’un kenar mahallelerinden birinde yaşayan 26 yaşındaki naif Sarah Jo, yaşadığı gizli ilişkiyle birlikte kendini keşif yolculuğuna başlar. Bu, cinsellik, kayıp duygusu ve güç konusunda derslerle dolu bir yolculuktur.