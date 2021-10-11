Lego bu kez yıkacak

Lego dünya çapında anketinden elde ettiği sonuçlar sonrasında oyuncaklarından toplumsal cinsiyet stereotiplerini kaldıracağını duyurdu.

Fotoğraf: lego.com

Şirketin Geena Davis Medyada Toplumsal Cinsiyet Enstitüsü’ne yaptırdığı ankete göre kız çocukları farklı aktivitelerle uğraşmak konusunda daha özgüvenli ve istekli hale gelirken erkek çocukları için aynı şey geçerli değil.

Ankete katılan erkek çocuklarının yüzde 71’i ‘kız oyuncağı’ diye tanımladığı oyuncaklarla oynarsa kendileriyle dalga geçileceğinden korkuyor. Bu korku ebeveynleri için de geçerli.

Enstitünün direktörü Madeline Di Nonno, ebeveynlerin erkek çocukları için diğer cinsiyetle ilişkilendirilen oyuncaklarla oynaması durumunda dalga geçileceğine dair korkusunun kız çocuklarından daha fazla olduğunu anlattı: “Aynı zamanda erkeklerle ilişkilendirilen davranışlar toplumda daha değerli görülüyor. Toplumlar, kadınlarla ilişkilendirilen davranış şekilleri ve aktivitelerin aynı derecede değerli olduğunu fark etmediği sürece çocuklar ve anne-babaları bu davranışları benimsemekte tereddüt edecek.”

Anket çalışması ayrıca ebeveynlerin erkek çocukları için hala spor ya da STEM (bilim, teknoloji mühendislik, matematik) aktivitelerini teşvik ettiği, kız çocuklarının ise dans etme, giyinip süslenme (erkeklere göre beş kat daha fazla) veya yemek yapmaya (üç kat daha fazla) teşvik edildiğini gösterdi.

Nörobiyolojist ve ‘Gendered Brain’ kitabının yazarı Prof. Gina Rippon sonuçlardaki asimetriye dikkat çekerek “Kızları erkek oyuncaklarıyla oyanalmarı için teşvik ediyoruz, ancak tersini yapmıyoruz” dedi.

Oyuncaklar aynı zamanda bir eğitim fırsatı yarattığı için söz konusu durumun bir sorun teşkil ettiğini anlatan Prof. Rippon şöyle devam etti: “Eğer kızlar Lego’larla ya da diğer inşaat oyuncaklarıyla oynamazsa ileriki hayatlarında kendilerine yardımcı olacak yetenekleri gelişmiyor. Aynı şekilde oyuncak bebekler kız çocuklarına dayatılıp erkekler oynamayınca, erkek çocuklarıın yetiştirme becerileri eksik kalıyor.”

Çin, Çekya, Britanya, Rusya, Polonya, Japonya ve ABD’den 7 bine yakın ebeven ve altı ile 14 yaş arası çocukların katıldığı anket sonuçları sonrası dünyanın en büyük oyuncak üreticisi Lego oyuncaklarını daha kapsayıcı yapmak üzerine çalışacak.

Şirketin ürün ve pazarlama müdürü Julia Goldin Lego’nun bundan böyle herhangi bir ürününü ‘kızlar için’ ya da ‘erkekler için’ diye etiketlemeyceğini söyledi. İnternet sitesinde de ürünler cinsiyete göre aranamayacak, bunun yerine ilgi alanlarına dayalı temalar olacak: “Şimdiki görevimiz kız ve erkek çocuklarını geleneksel olarak onlara göre görülmeyen setlerle oynamaya teşvik etmek.”