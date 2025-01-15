Lazio müstehcen fotoğraf paylaşan kartal eğitmenini kovdu

İtalya Serie A ekibi Lazio, kulübün maskotu Kartal Olimpia’nın İspanyol eğitmeni Juan Bernabe’yi sosyal medya paylaşımları nedeniyle kovdu.

Fotoğraflar: Lazio

Olimpia, Lazio’nun iç saha maçlarından önce Stadio Olimpico’nun üzerinden uçuyordu.

Başkent temsilcisinin açıklaması şöyle:

“Bernabe’nin söz konusu paylaşımları karşısında şoke olan yönetim durumun ciddiyetini göz önünde bulundurarak eğitmenle olan tüm ilişiğini sonlandırma kararı aldı.

Kulüp bir sonraki iç saha maçında Olimpia’dan ayrı kalacağının farkında. Ancak kendi inisiyatifiyle bu ilişkiyi sürdürülemez hale getiren bir kişiyle (Juan Bernabe) anılamayacağı inancında.”