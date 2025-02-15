Lays, Ruffles, Doritos'un sahibi Frito Lay'e 1,3 milyar lira ceza

Türkiye’de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza cips ve Rocco şekerleme pazarlarında faaliyet gösteren Frito Lay’e yaklaşık 1,3 milyar lira ceza kesti.

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Rekabet Kurulu, cips sektöründeki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, satışlarını engellemek ve pazardan dışlamak iddialarıyla şirkete soruşturma açmıştı.

Kurul, Frito Lay’e 1 milyar 300 milyon lira idari para cezası kesti.

Ayrıca 200 metrekarenin altındaki satış noktaları için Frito Lay’e birtakım yükümlülükler getirildi.

Buna göre sadece Frito Lay ürünlerinin satıldığı noktalarda stantların 30’luk kısmı rakip ürünlere ayrılacak. Bu alanlar dikey ve görünür olacak.

Kararın devamında şöyle dendi:

“Ayrılan bölüm seperatörle bölünecek ve bu bölümdeki her sepette okunabilir şekilde ‘Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır’ etiketi bulunacak.

Herhangi bir sebeple rakip ürünlerin satış noktasında bulunmadığı veya tükendiği durumlarda rakip ürünler için ayrılan bu bölüm boş bırakılacak ve Frito Lay ürünleriyle doldurulmayacak.

Satış noktalarına, rakip ürünlerin bulunurluğunu ve görünürlüğünü hedef alan herhangi bir yönlendirmede bulunulmayacak. Frito Lay satış noktalarına en fazla bir cips standı yerleştirebilecek.

Standart satın alma işlemleri haricinde perakende satış noktalarına finansal fayda sağlanamayacak. Rakip ürünlerin de satış noktalarına girmesiyle tüketicilere sunulan seçenekler artacak.

Alınan bu kararla Frito Lay’in rakiplerinin de büfe, bakkal, küçük market gibi satış noktalarına girmesi ve paketlenmiş cips pazarında tüketicilerin seçeneklerinin artırılması hedeflenmiştir.”